Пассажирка решила защитить сон мужа от назойливой стюардессы и пошла под суд

Американка возмутилась просьбой надеть маску во время полета и побила стюардессу

Пассажирка самолета решила защитить сон мужа и побила стюардессу из-за просьбы надеть маску — за драку женщине может грозить до 20 лет тюрьмы. Об этом пишет The Independent.

В ноябре федеральный суд Хьюстона (штат Техас) обвинил 50-летнюю американку Дебби Даттон в том, что она нанесла серьезные побои стюардессе авиакомпании United Airlines. Из-за полученных травм бортпроводнице потребовалась медицинская помощь.

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Отмечается, что 29 июня Даттон вместе с мужем летела самолетом из штата Аляска в Калифорнию. Во время полета к паре подошла стюардесса и похлопала спящего супруга пассажирки по плечу, чтобы напомнить ему о необходимости носить маску на борту. Американка возмутилась назойливостью бортпроводницы, и, по словам других членов экипажа, начала оскорблять сотрудницу авиакомпании, позже применив к ней физическое насилие.

«Муж обвиняемой попросил свою супругу вернуться на место, что женщина в конечном итоге и сделала. Стюардесса немедленно сообщила об инциденте капитану воздушного судна», — отметил суд.

Ранее в октябре американец, летевший первым классом авиакомпании American Airlines, напал на бортпроводницу из-за просьбы надеть маску и был задержан полицией. Как рассказали очевидцы, во время спора пассажир замахнулся на стюардессу и дважды ударил ее по лицу кулаком.