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20:29, 20 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 10 лет за убийство двоих пришедших к нему в гости мужчин

Под Нижним Новгородом мужчину осудили на 10 лет за убийство двоих гостей во время застолья

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Нижегородской области 37-летнего россиянина осудили на 10 с половиной лет за убийство двух пришедших к нему в гости знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его признали виновным по части четвертой статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он полностью признал вину в содеянном. Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным следствия, 4 февраля прошлого года в квартире одного из домов на улице Карла Маркса в городе Горбатове в гостях у фигуранта находились двое местных жителей. Мужчины выпивали вместе. Во время застолья хозяин сначала жестоко избил 61-летнего гостя и выгнал его на мороз, а после того, как тот перестал подавать признаки жизни, вынес его тело на улицу. Спустя время владелец дома набросился на второго гостя, которому был 31 год, после чего вывел его улицу, усадил на лавку и оставил там. Оба потерпевших скончались.

Вскоре после этого хозяина задержали и отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане двое россиян забили до смерти знакомого после празднования Нового года.

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Елизавета Новикова
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