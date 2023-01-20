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03:49, 20 января 2023Россия

Российские военные заняли позиции ВСУ в ДНР

РИА Новости: группа «Викинг» и штурмовики 1-й ОБСпН заняли позиции ВСУ в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Группа «Викинг» и штурмовики 1-й отдельной бригады спецназначения (ОБСпН) заняли новые позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, сопровождавший артиллерийский расчет.

Так, «Викинги» накрыла укрепленный район противника реактивными снарядами с целью деморализовать противника перед штурмом. Военные ВСУ попытались оказать сопротивление, однако позже 1-я ОБСпН накрыла их огнем из установки РСЗО, из-за чего украинские солдаты бежали.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предрек, что Артемовск будет взят под контроль. Свое утверждение он предварил опровержением бегства частей ВСУ из района Артемовска. До этого военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что ВСУ оказались в сложном положении после потери Соледара, так как понесла большие потери.

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Марина Совина
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