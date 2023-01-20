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20:44, 20 января 2023Мир

Турция захотела стать посредником в достижении мира между Россией и Украиной

Эрдоган заявил о готовности стать посредником в достижении мира между Россией и Украиной

Фото: Turkish Presidency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленский заявил, что Анкара готова стать посредником в достижении мира между Россией и Украиной. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте пресс-службы турецкого лидера.

«Президент Эрдоган подтвердил, что готов внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя задачу содействия и посредничества в этом процессе», — говорится в сообщении.

16 января глава Турции провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого подтвердил готовность стать посредником для установления мира на Украине. Во время беседы политики также обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обмен пленными солдатами.

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Варвара Кошечкина
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