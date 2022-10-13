Роль Эрдогана во взаимоотношениях России и Украины оценили

Политолог Бышок заявил, что Эрдоган способен повлиять на ход конфликта между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — это один из немногих политиков, к которому прислушивается президент России Владимир Путин и с которым российский лидер регулярно общается, считает кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил роль Эрдогана во взаимоотношениях России и Украины.

Заместитель министра иностранных дел Италии Бенедетто Делла Ведова заявил, что власти страны надеются на силу воздействия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на главу России Владимира Путина. Итальянские власти хотят, чтобы турецкий лидер убедил российского коллегу остановить специальную военную операцию на Украине.

Нужно понимать, что Эрдоган, при всей самостоятельности его политики — президент страны-члена НАТО, что тоже играет существенную роль и в глазах [президента Украины Владимира] Зеленского, и в глазах Путина Станислав Бышок политолог

«Кто бы мог подумать какое-то время назад, что Эрдоган, которого считали политиком, проводящим жесткую политическую линию, будет восприниматься странами как проводник мира и возможный модератор. Вот как интересно устроена мировая политика», — сказал Бышок.

Политолог отметил, что Эрдогану под силу подтолкнуть Россию и Украину к прекращению огня на Украине.

«Никто всерьез не говорит о возможности быстрой победы. Соответственно, если действия затягиваются, то Эрдоган — тот человек, который может попытаться найти путь к миру, ну или к прекращению огня», — заключил он.

13 октября в Астане состоялась встреча Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.