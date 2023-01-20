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22:00, 20 января 2023Экономика

Стоимость поставок газа из России в Китай выросла

Стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай выросла в 2,63 раза в 2022 году

Фото: Phil Noble / Reuters

Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в 2022 году составила 3,98 миллиарда долларов — она увеличилась в 2,63 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, за декабрь уровень поставок российского трубопроводного газа в Китай составил 434,38 миллиона долларов — сумма уменьшилась на 3,3 процента по сравнению с ноябрем.

Среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, первое место занимает Туркмения (поставки из этой страны в КНР составили 10,25 миллиарда долларов), второе место — Россия, третье — Мьянма, Казахстан и Узбекистан. Поставки трубопроводного газа из России в республику в 2021 году выросли в 2,54 раза, превысив 7,53 миллиона тонн.

Ранее в российском Минэнерго призвали Пакистан начать обсуждение поставок сжиженного природного газа (СПГ) с российскими компаниями. Отмечено, что в настоящее время существенная часть объемов СПГ зарезервирована для поставок по долгосрочным контрактам.

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Юлия Мискевич
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