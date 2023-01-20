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14:45, 20 января 2023Экономика

Россия призвала Пакистан начать закупки ее СПГ до конца года

В Минэнерго призвали Пакистан начать обсуждение поставок СПГ с российскими компаниями
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В российском Минэнерго призвали Пакистан начать обсуждение поставок сжиженного природного газа (СПГ) с российскими компаниями, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Николая Шульгинова.

Он отметил, что в настоящее время существенная часть объемов СПГ зарезервирована для поставок по долгосрочным контрактам, и на спотовом рынке доступны лишь небольшие партии. Тем не менее Пакистану не следует медлить с началом переговоров с «Газпромом» и «Новатэком» — уже к концу 2023 года у этих компаний могут появиться свободные объемы газа для отправки в южно-азиатскую страну.

20 января российская делегация прибыла в Исламабад для обсуждения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Шульгинов сказал, что Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов. По его словам, поставки должны согласовать не позднее конца марта.

Ранее стало известно, что объем суточной прокачки российского газа в Европу через Украину снизился до 24,4 миллиона кубометров — с начала января падение составило уже 40 процентов. По данным Reuters, динамика связана с объемом европейских заявок. В настоящее время после остановок газопроводов «Ямал — Европа» и «Северный поток» у компании осталось только два маршрута поставок газа в Европу — одна нитка «Турецкого потока» и украинская газотранспортная система (ГТС). В 2023 году прокачка сокращается по каждому из них. 

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Софья Ермакова
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