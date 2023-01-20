Поставки российского газа через Украину упали

«Газпром»: поставки через Украину с начала января сократились на 40 процентов

В пятницу, 20 января, объем суточной прокачки газа через Украину снизился до 24,4 миллиона кубометров. С начала января, как рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, падение составило уже 40 процентов, передает РИА Новости.

Последние месяцы 2022 года объем суточной прокачки держался в районе 40-43 миллиона кубометров в сутки. Газ шел только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», все заявки на поставки через ГИС «Сохрановка» украинские власти отклоняли, так как не контролируют территорию, на которой она расположена.

С 4 января объем поставок опустился ниже 38 миллиона кубометров, позднее он дошел до 32,6 миллионов кубометров, а в четверг, 19 января, упал до 25,1 миллиона.