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10:51, 20 января 2023Экономика

Поставки российского газа через Украину упали

«Газпром»: поставки через Украину с начала января сократились на 40 процентов

Фото: Reuters

В пятницу, 20 января, объем суточной прокачки газа через Украину снизился до 24,4 миллиона кубометров. С начала января, как рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, падение составило уже 40 процентов, передает РИА Новости.

Последние месяцы 2022 года объем суточной прокачки держался в районе 40-43 миллиона кубометров в сутки. Газ шел только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», все заявки на поставки через ГИС «Сохрановка» украинские власти отклоняли, так как не контролируют территорию, на которой она расположена.

С 4 января объем поставок опустился ниже 38 миллиона кубометров, позднее он дошел до 32,6 миллионов кубометров, а в четверг, 19 января, упал до 25,1 миллиона.

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Платон Щукин
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