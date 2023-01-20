Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:05, 20 января 2023Среда обитания

В Москве стали продавать больше жилья

«Метриум»: объем предложения новостроек в Новой Москве увеличился на 57,7 процента

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам 2022 года в Новой Москве стали выставлять на продажу больше жилья в новостройках. Объем предложения увеличился почти на 60 процентов. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, объем предложения увеличился на 57,7 процента. В среднем квадратный метр стал стоить 233,7 тысячи рублей — за год стоимость прибавила 12 процентов. Что касается апартаментов, то «квадрат» подобных объектов подорожал на 2,5 процента до 226,6 тысячи рублей.

В компании уточнили, что к концу 2022 года на продажу было выставлено в общей сложности 18 тысяч лотов. Из всего объема квартиры составили долю в 96 процентов, а апартаменты — 4 процента.

Ранее эксперты сферы недвижимости заявили, что в 2023 году в России ожидают избытка апартаментов на рынке. Предложение этого вида недвижимости растет, а спрос на него снизился сильнее, чем на квартиры. Прогнозы оказались связаны в первую очередь с тем, что на апартаменты не распространяются льготные ипотечные программы.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
МИД Китая ответил на письмо Зеленского о мирных переговорах
В клубе РПЛ передумали приглашать Дзюбу
Лукашенко заявил о понимании Западом необходимости «прекращать заниматься дурью»
Блогерша показала роскошные покупки и разгневала зрителей суммой трат
Airbus подтвердила крушение своего вертолета с главой МВД Украины
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Назван возможный срок вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Брэд Питт продаст дом по соседству с Джоли
Побившая четырех полицейских российская пенсионерка предстанет перед судом
Российский саблист объяснил решение переехать в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.