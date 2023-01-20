Илон Маск продал акции Tesla на миллиарды долларов

Основатель Tesla Илон Маск продал акции компании на миллиарды долларов перед их падением

Основатель компании Tesla Илон Маск продал акции фирмы на 3,6 миллиарда долларов. Как заметила The Wall Street Journal, миллиардер избавился от ценных бумаг незадолго до выхода квартального отчета производителя электромобилей.

В конце декабря Маск за несколько дней продал акции, а уже в начале января Tesla опубликовала результаты, которые разочаровали инвесторов и привели к падению ценных бумаг компании. Речь идет об отчетности о поставках в последнем квартале 2022-го. Выяснилось, что компания увеличила показатели на 40 процентов, но это все равно оказалось ниже ожиданий.

Отчет появился 2 января, его опубликовали уже после закрытия американского рынка. Тем не менее уже 3 января котировки Tesla на NASDAQ потеряли больше 12 процентов, а стоимость переданного Маском пакета акций снизилась на 1,2 миллиарда, подсчитала газета.

В целом с начала 2022 года акции компании обвалились на 68 процентов. При этом за последний месяц падение усугубилось — ценные бумаги потеряли в стоимости 42 процента в декабре — данный месяц считается худшим в истории существования компании. Перед Новым годом Маск призвал сотрудников компании не беспокоиться насчет резкого падения ценных бумаг.