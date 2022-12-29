Маск успокоил сотрудников Tesla по поводу обвала акций компании

CNBC: Маск попросил сотрудников Tesla не беспокоиться из-за падения акций компании

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск призвал сотрудников компании не беспокоиться насчет резкого падения акций Tesla в текущем году. Об этом сказано в электронном письме, которое он прислал персоналу, пишет CNBC.

«Мы продолжаем демонстрировать отличные результаты, рынок признает это. Я верю в то, что в долгосрочной перспективе Tesla станет наиболее дорогостоящей компанией в мире», — успокоил сотрудников Маск. В письме миллиардер также поблагодарил сотрудников за работу в уходящем 2022 году и попросил их сделать все возможное, чтобы доставить заказанные до полуночи 31 декабря автомобили владельцам.

С начала 2022 года акции компании обвалились на 68 процентов. При этом за последний месяц падение усугубилось — ценные бумаги потеряли в стоимости 42 процента в декабре — данный месяц считается худшим в истории существования компании. 27 декабря цены снизились на 10 процентов, однако в ходе торгов 29 декабря котировки немного выросли, прибавив около трех процентов.

Одним их поводов ухудшения финансового положения Tesla стали сначала локдауны в Китае в течение года, что привело к остановке или сокращению производства на заводах компании в стране, а потом, напротив, отмена всех ограничений и последовавший за этим рекордный рост заболеваемости. Компания владеет заводом в Шанхае, где в сентябре вынуждена была останавливать производство из-за нехватки микрочипов.

Другим фактором, повлиявшим на падение котировок, стало приобретение Илоном Маском социальной сети Twitter. Для финансирования сделки он продал акции Tesla на 31 миллиард долларов. Инвесторы считают, что миллиардер стал уделять слишком много времени руководству социальной сетью и что он серьезно переплачивает за Twitter. В свою очередь Маск связывает снижение стоимости акций с повышением процентных ставок в США, из-за которого, по его мнению, инвесторы начинают предпочитать банковские вклады инвестициям на фондовом рынке.