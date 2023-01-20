Сербия обнаружила большое месторождение золота

Министерство горнодобывающей промышленности Сербии сообщило о большом месторождении золота

В Cербии в муниципалитете Жагубица обнаружили большое месторождение золота. Об этом пишет RTS со ссылкой на главу министерства горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравку Джедович.

По словам министра, обнаружены значительные запасы, что в перспективе может иметь серьезное значение для экономики Сербии, в особенности для восточных частей страны. Джедович, впрочем, сообщила, что предварительные позитивные выводы еще требуют дополнительных исследований для их подтверждения. Имеющиеся результаты работы пока не означают открытия рудника.

Находка придает дополнительную значимость уже обнаруженным месторождениям в этом районе, которые разрабатываются канадской компанией Dundee Precious Metals INC, пояснили в министерстве. Предприятие сообщило о новом месторождении и уже занимается другим золотым проектом в непосредственной близости от него.

В январе прошлого года Сербия после скандала отказала британо-австралийской компании Rio Tinto в развитии проекта по добыче лития в стране. Причиной стали протесты экологических активистов.