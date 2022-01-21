Решение Сербии обвалило акции мирового гиганта

Решение Сербии отказаться от проекта британо-австралийской компании Rio Tinto по добыче лития в стране обвалило акции концерна. На торгах в Австралии бумаги потеряли более чем четыре процента, в Лондоне — падают почти на три процента.

20 января премьер Сербии Ана Брнабич на заседании правительства сообщила, что все разрешения, связанные с проектом мирового гиганта, аннулированы.

Позиция Белграда обусловлена протестами экологических активистов. Теперь, по словам Брнабич, их требования выполнены, а на «Rio Tinto в Сербии поставлена точка». Премьер подчеркнула, что решение правительства окончательно, а вопрос возможного иска со стороны гиганта обсуждать не пожелала.

Reuters, в свою очередь, замечает, что Белград отказал в проекте на фоне ухудшившихся отношений с Австралией: страна ранее приняла решение о депортации сербского теннисиста Новака Джоковича, что объяснялось нарушением антикоронавирусных требований. Теперь спортсмен собирается судиться с властями Австралии.