Сербский теннисист Новак Джокович захотел судиться с властями Австралии. Об этом сообщает The Sun.

Джокович ведет переговоры с юристами, чтобы подать в суд на правительство Австралии за жестокое обращение. По мнению теннисиста и его семьи, с ним плохо обращались в карантинном отеле в Мельбурне, куда поместили после первого аннулирования визы.

Спортсмен планирует предъявить иск на 3,2 миллиона фунтов стерлингов (более 334 миллионов рублей). В эту сумму включены призовые 2,3 миллиона (более 240 миллионов рублей), которые серб мог получить, если бы его допустили до участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

16 января Джокович был депортирован из Австралии. Сербу запретили посещать страну в течение трех лет. Спортсмен признался, что крайне разочарован этим решением.

14 января австралийские власти повторно аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. У сербского теннисиста возникли проблемы, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Также в документах были обнаружены несоответствия заявленных сведений реальным данным.