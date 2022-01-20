Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Мальорка
Перенесён
Реал Сосьедад
Испания - Примера|21-й тур
Хетафе
Сегодня
21:00 (Мск)
Гранада
Испания - Примера|21-й тур
Рома
Сегодня
23:00 (Мск)
Лечче
Кубок Италии|1/8 финала
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Джокович захотел судиться с властями Австралии

Новак Джокович захотел подать в суд на правительство Австралии за жестокое обращение

Фото: Loren Elliott / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович захотел судиться с властями Австралии. Об этом сообщает The Sun.

Джокович ведет переговоры с юристами, чтобы подать в суд на правительство Австралии за жестокое обращение. По мнению теннисиста и его семьи, с ним плохо обращались в карантинном отеле в Мельбурне, куда поместили после первого аннулирования визы.

Спортсмен планирует предъявить иск на 3,2 миллиона фунтов стерлингов (более 334 миллионов рублей). В эту сумму включены призовые 2,3 миллиона (более 240 миллионов рублей), которые серб мог получить, если бы его допустили до участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

16 января Джокович был депортирован из Австралии. Сербу запретили посещать страну в течение трех лет. Спортсмен признался, что крайне разочарован этим решением.

14 января австралийские власти повторно аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. У сербского теннисиста возникли проблемы, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Также в документах были обнаружены несоответствия заявленных сведений реальным данным.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число российских инструкторов в ЦАР
Захарова назвала цели заявлений о возможном нападении России на Украину
Популярная российская ведущая выступила против огромных пробок в Москве
Захарова уличила Канаду во лжи о «павших в войне с Россией» украинцах
На казахстанском телевидении переименовали проспект Назарбаева
Таиланд смягчит правила въезда для иностранных туристов
Следователи решили проверить возможную фальсификацию в деле «Омбудсмена полиции»
Россиянин зарезал отца и выпрыгнул с балкона при задержании
Найдены пять продуктов для сохранения бодрости без кофе
Минаков оценил отказ главы UFC включить Нурмагомедова в тройку лучших бойцов MMA
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter