Джоковича депортируют

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл апелляцию против аннулирования его визы в Австралию. Об этом сообщает Sky Sports.

34-летний сербский спортсмен должен быть депортирован из Австралии. Также начнет действовать запрет для Джоковича на посещение Австралии в ближайшие три года. Серб — действующий обладатель трофея Australian Open. Он не сможет защитить свой титул.

Ранее 16 января первый матч Джоковича появился в расписании Australian Open. Матч серба против его соотечественника Миомира Кецмановича был назначен на 17 января.

Звезду тенниса уже пытались выдворить из страны. 10 января визу серба аннулировали, так как документ не подразумевал внесения в него данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Джоковичу удалось выиграть апелляцию и избежать депортации. Однако, вскоре он был снова задержан.