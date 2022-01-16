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Спорт

Матч Australian Open с участием Джоковича добавили в расписание турнира

Матч первого круга Australian Open с участием Джоковича появился в расписании турнира
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Loren Elliott / Reuters

Встреча первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — с участием сербского спортсмена Новака Джоковича появилась в расписании турнира, выложенном на официальном сайте.

Матч Джоковича против его соотечественника Миомира Кецмановича назначен на понедельник, 17 января.

Ранее сообщалось, что федеральный суд Австралии отложил рассмотрение дела по вопросу аннулирования визы Джоковича. Перерыв объявили для того, чтобы рассматривающие дело судьи могли изучить доводы сторон, приведенные во время слушания 16 января.

14 января австралийские власти повторно аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. До этого у сербского теннисиста возникли проблемы с документами, необходимыми для въезда в страну. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, у Джоковича на момент пересечения границы «не было действующего медицинского освобождения от вакцинации», которая является обязательным условием для въезда в Австралию. Также в декларации были обнаружены несоответствия заявленных сведений реальным данным.

Марина Совина
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