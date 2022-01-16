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Спорт

Суд в Австралии отложил рассмотрение дело теннисиста Новака Джоковича

Австралийский суд отложил рассмотрение апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: AP Image / James Ross / Reuters

Федеральный суд Австралии отложил рассмотрение дела по вопросу аннулирования визы сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщает CNN.

Перерыв объявили для того, чтобы рассматривающие дело судьи могли изучить доводы сторон, приведенные во время слушания 16 января. Главный судья Джеймс Оллсоп выразил надежду, что коллегия сможет вынести решение в воскресенье. В то же время он не исключил, что суду придется назначить еще одно слушание на утро понедельника. В случае, если спортсмену восстановят визу, он сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 17 января.

Ранее министр иммиграции Австралии Алекс Хоук заявил, что присутствие первой ракетки в мире в стране может способствовать росту настроений против вакцинации среди населения даже спровоцировать гражданские беспорядки.

14 января австралийские власти повторно аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. До этого у сербского теннисиста возникли проблемы с документами, необходимыми для въезда в страну. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, у Джоковича на момент пересечения границы «не было действующего медицинского освобождения от вакцинации», которая является обязательным условием для въезда в Австралию. Также в декларации были обнаружены несоответствия заявленных сведений реальным данным.

Ксения Назарова
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