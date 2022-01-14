Визу Новака Джоковича аннулировали

Власти Австралии аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом в Twitter сообщил журналист The Age Поль Сэйкэл.

По информации источника, решение принял лично министр иммиграции Алекс Хоук. Отмечается, что юристы Джоковича планируют обжаловать решение.

13 января стало известно, что Джоковича включили в жеребьевку Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января, несмотря на неопределенность с визой. Сербский теннисист был посеян на турнире под первым номером.

10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в Австралию. До этого ему отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19.