Джокович выиграл суд и сможет остаться в Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Трансляция судебного заседания велась на YouTube.

Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в Австралию. «Медотвод был предоставлен независимой комиссией, созданной правительством штата Виктория. Он даже не приехал бы сюда, если бы у него не было всего необходимого для въезда в страну», — заявил судья. При этом отмечается, что министерство иммиграции и гражданства имеет возможность выдворить серба из страны своим личным решением.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, у Джоковича на момент пересечения границы «не было действующего медицинского освобождения от вакцинации», которая является обязательным условием для въезда в Австралию.

34-летний спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.