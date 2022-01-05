Стало известно об отказе Джоковичу во въезде в Австралию

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию. Об этом стало известно изданию The Times.

По информации источника, по прибытии спортсмена в аэропорт Мельбурна выяснилось, что член его команды допустил грубую ошибку с оформлением визы. Документ, по которому Джокович хотел пересечь границу, не подразумевает возможности внести в него сведения о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.

Власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу в получении визы. Спортсмен планирует принять участие в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.

Ранее в среду, 5 января, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поставил ультиматум Джоковичу, отметив, что ждет медицинского подтверждения того, что сербу нельзя прививаться. В противном случае он обещал отправить теннисиста домой.