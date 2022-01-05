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Премьер-министр Австралии поставил ультиматум Джоковичу

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пригрозил отправить Новака Джоковича домой
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Oscar Barroso / Globallookpress.com

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отреагировал на то, что Новак Джокович получил медотвод от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Политик поставил ультиматум спортсмену, отметив, что ждет медицинского подтверждения того, что сербу нельзя прививаться. «Мы ждем этих доказательств. Если они будут недостаточно убедительными, с ним поступят так же, как с любым другим человеком, — он на первом самолете отправится домой», — пригрозил Моррисон.

4 января стало известно, что Джокович сможет выступить на Australian Open, несмотря на отсутствие прививки. Он получил специальное разрешение от властей штата Виктория.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Первая ракетка мира Джокович является действующим победителем турнира.

Алексей Гусев
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