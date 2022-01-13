Джоковича включили в жеребьевку Australian Open

Сербского теннисиста Новака Джоковича включили в жеребьевку Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), несмотря на неопределенность с визой. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Сербский теннисист был посеян на турнире под первым номером. В первом круге он сыграет с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее организаторы Australian Open отложили жеребьевку из-за неопределенности с визой сербского теннисиста. Власти Австралии примут окончательное решение по вопросу участия спортсмена в соревнованиях 13 января.

13 января Джокович объяснил несостыковки в документах для въезда в Австралию. По словам спортсмена, декларацию заполнял его агент, который совершил ошибку.

10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в страну.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.