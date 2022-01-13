Жеребьевку Australian Open отложили из-за Джоковича

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) отложили жеребьевку из-за неопределенности с визой сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщает Reuters.

Изначально жеребьевка должна была состояться 13 января в 07:00 по московскому времени. По данным агентства, она перенесена на 08:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Джокович объяснил несостыковки в документах для въезда в Австралию. По словам спортсмена, декларацию заполнял его агент, который совершил ошибку. Ожидается, что в четверг, 13 января, министр иммиграции Алекс Хоук примет решение, аннулировать ли визу первой ракетки мира.

10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в страну.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.

