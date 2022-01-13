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Спорт

Джокович объяснил несоответствие в документах для визы человеческой ошибкой

Теннисист Джокович заявил, что ошибку в документах для въезда в Австралию сделал его агент

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил несоответствия в документах, необходимых для въезда в Австралию. Соответствующее заявление спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По словам первой ракетки мира, декларацию заполнял сотрудник из его команды, который совершил ошибку, отметив, что Джокович в течение 14 дней перед поездкой находился в одном месте. На самом деле теннисист был в двух странах: Сербии и Испании.

«Мой агент искренне извиняется за административную ошибку, ведь он поставил галочку в неправильном поле. Это была человеческая ошибка, и уж точно не преднамеренная», — написал он.

В настоящее время австралийские пограничные службы расследуют возможные несоответствия в документах. Ранее сообщалось, что в ПЦР-тестах спортсмена есть несколько несостыковок. Пока что неизвестно, может ли это стать основанием для аннулирования визы.

10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в страну.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.

Ксения Назарова
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