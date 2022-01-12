Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
Наполи
Завтра
20:00 (Мск)
Фиорентина
Кубок Италии|1/8 финала
Динамо Р
Отменён
Динамо Мн
КХЛ - регулярный чемпионат
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:45 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Спорт

Джокович сделал заявление после угрозы оказаться в тюрьме

Теннисист Новак Джокович заявил, что узнал о коронавирусе после посещения детей в Белграде

Фото: Loren Elliott / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович сделал заявление по поводу того, что посещал мероприятия после положительного анализа на коронавирус. Его слова приводит Reuters.

Спортсмен подчеркнул, что следовал обязательствам по тестированию. Он рассказал, что после посещения мероприятия, на котором были выявлены случаи заражения коронавирусом, сразу сдал несколько тестов, которые были отрицательными. После этого теннисист посетил мероприятие в Белграде, в ходе которого вручал награды детям. Джокович добавил, что получил положительный результат ПЦР-теста после мероприятия.

При этом теннисист отметил, что дал интервью изданию L’Equipe через два дня после того, как узнал, что сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. За это в Сербии предусмотрено наказание — штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в Австралию.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Раскрыты задачи российского «Бастиона» на Курилах
Казахстан решил сдержать бегство капитала
Россиянин убил пятилетнего сына, оставил предсмертную записку и покончил с собой
Названы отрасли с самым большим ростом зарплат в России
Бастрыкин взял на контроль дело о суициде медсестры в российской больнице
Ивлеева опубликовала фото в стрингах и порадовала фанатов
Политолог рассказал о победе постсоветского пространства над Западом
Джокович сделал заявление после угрозы оказаться в тюрьме
В российских шахтах после катастрофы на «Листвяжной» нашли тысячи нарушений
Блогерша не заметила одну деталь на своем видео и рассмешила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter