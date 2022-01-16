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Спорт

Джокович прокомментировал депортацию

Теннисист Новак Джокович о решении суда о его депортации: я крайне разочарован

Фото: Loren Elliott / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал решение суда, согласно которому его депортируют из Австралии. Его слова приводит репортер The Age Пол Саккал в своем Twitter.

34-летний Джокович признался, что ему нужно время, чтобы восстановиться и прийти в себя. Спортсмен отметил, что тогда даст более развернутый комментарий. «Сейчас я крайне разочарован решением», — добавил он.

Ранее 16 января Джокович проиграл апелляцию в суде. Спортсмен будет депортирован. Также на него будет наложен запрет на въезд в Австралию на три года.

Таким образом, серб не сможет принять участие в Australian Open. Джокович — действующий обладатель трофея.

Теннисиста уже пытались выдворить из страны. 10 января визу серба аннулировали, так как документ не подразумевал внесения в него данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Джоковичу удалось выиграть апелляцию и избежать депортации. Однако вскоре он был снова задержан.

Николай Костюков
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