Джокович прокомментировал депортацию
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал решение суда, согласно которому его депортируют из Австралии. Его слова приводит репортер The Age Пол Саккал в своем Twitter.
34-летний Джокович признался, что ему нужно время, чтобы восстановиться и прийти в себя. Спортсмен отметил, что тогда даст более развернутый комментарий. «Сейчас я крайне разочарован решением», — добавил он.
Ранее 16 января Джокович проиграл апелляцию в суде. Спортсмен будет депортирован. Также на него будет наложен запрет на въезд в Австралию на три года.
Таким образом, серб не сможет принять участие в Australian Open. Джокович — действующий обладатель трофея.
Теннисиста уже пытались выдворить из страны. 10 января визу серба аннулировали, так как документ не подразумевал внесения в него данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Джоковичу удалось выиграть апелляцию и избежать депортации. Однако вскоре он был снова задержан.