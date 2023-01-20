На демонстрации против пенсионной реформы вышло свыше миллиона французов

Le Monde: во Франции на протесты против пенсионной реформы вышли 1,2 млн человек

На протесты против пенсионной реформы по всей Франции вышли 1,2 миллион человек, из них 80 тысяч — в Париже. Об этом сообщает газета Le Monde.

В то же время по данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), количество протестующих достигло двух миллионов, в том числе 400 тысяч — в французской столице.

Демонстрации прошли и в других крупных городах, в том числе Марселе, Страсбурге, Бордо, Лилле, Тулузе и даже на заморских территориях Франции. Участники акций выступили против пенсионной реформы, согласно которой пенсионный возраст планируют увеличить с 62 до 64 лет. По данным издания, новая акция протеста назначена на 31 января.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.