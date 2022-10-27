Макрон на фоне кризиса в Европе призвал французов больше работать

Макрон призвал французов больше работать для сохранения прежнего уровня жизни

Для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, об этом он рассказал в интервью телеканалу France 2.

Журналист попросила главу государства дать французам совет, как поддержать покупательную способность на фоне высокой инфляции. «Если мы хотим преуспеть, если мы хотим прогресса, у нас нет другого выбора, кроме как начать больше работать», — уточнил Макрон. По его словам, тех, кто будет работать больше, государство освободит от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы.

«Мы продолжим и расширим эту политику. Те, кто хотят работать больше, смогут получать больше», — объяснил французский лидер. При этом он призвал молодежь трудоустраиваться активнее. Президент добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

«Если мыслить здраво, остается лишь один способ: раз мы стали жить дольше, нужно работать больше», — отметил глава Франции.

Ранее Франция попросила США «по-дружески» снизить цены на газ. Как уточнил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, США должны отправлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу по более приемлемым ценам.

