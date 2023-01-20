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01:02, 20 января 2023Ценности

В сети восхитились внешностью фермерши во время работы

В сети восхитились внешностью канадской фермерши Меган во время работы

Кадр: @ranchgirldream1723

Канадская фермерша Меган (фамилия не указывается) с никнеймом @ranchgirldream показала внешность во время работы и вызвала восхищение в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала за ежедневными занятиями. Она водила трактор, чинила забор и переносила ирригационные трубы. При этом жительница Британской Колумбии сменила несколько нарядов. Так, она позировала в бикини и коротких шортах, распустив волосы и обнажив татуировки на теле. Также она надела джинсы и резиновые сапоги.

Зрители оценили образы юзерши в комментариях, сделав ей комплименты. «Трудолюбивая деревенская девушка. Красавица», «Абсолютная красота», «Я нашел в TikTok новую любовь», «Это девушка мечты», — отметили они.

Ранее в январе мотоциклистка с никнеймом @selina_toy примерила байкерский костюм и восхитила пользователей сети. На размещенных кадрах девушка предстала в черном лонгсливе и легинсах, поверх которых надела кожаный комбинезон с молнией в передней части изделия.

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Алина Гостева
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