Россиянина и двух его сыновей задержали за изнасилование шеф-повара в Москве

В Петербурге задержаны трое мужчин, надругавшихся над московским шеф-поваром

В Санкт-Петербурге задержали 55-летнего россиянина и двух его сыновей 28 и 26 лет, подозреваемых в изнасиловании молодого шеф-повара в Москве. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает «МК».

По данным издания, трое мужчин прибыли в столицу на заработки, однако в настоящий момент нигде не работают. Их жертвой стал 22-летний уроженец Таджикистана, работающий шеф-поваром в одном из московских ресторанов.

Вечером 15 января на площади Стачек он сел в машину малознакомых людей, которые надели ему на голову футболку и увезли на автомойку. Преступники избили жертву, затем, угрожая ножом, забрали паспорт, телефон, 50 тысяч рублей, после чего надругались.

