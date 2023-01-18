Молодого шеф-повара ресторана похитили и изнасиловали в российском городе

В Петербурге 22-летний шеф-повар ресторана стал жертвой похищения и изнасилования

В Петербурге похитили, изнасиловали и ограбили 22-летнего шеф-повара ресторана. Об этом сообщает 78.ru.

Потерпевший, являющийся уроженцем Таджикистана, обратился в полицию и рассказал о совершенном в отношении него преступлении. По его словам, вечером 15 января на площади Стачек он сел в машину малознакомых людей, которые надели ему на голову футболку и увезли на автомойку.

Преступники избили жертву, затем, угрожая ножом, забрали паспорт, телефон, 50 тысяч рублей, после чего надругались.

Утром 16 января повара с футболкой на голове привезли к торговому центру на улице Просвещения и там оставили.

Полиция ведет поиск преступников.