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10:45, 18 января 2023Силовые структуры

Молодого шеф-повара ресторана похитили и изнасиловали в российском городе

В Петербурге 22-летний шеф-повар ресторана стал жертвой похищения и изнасилования

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге похитили, изнасиловали и ограбили 22-летнего шеф-повара ресторана. Об этом сообщает 78.ru.

Потерпевший, являющийся уроженцем Таджикистана, обратился в полицию и рассказал о совершенном в отношении него преступлении. По его словам, вечером 15 января на площади Стачек он сел в машину малознакомых людей, которые надели ему на голову футболку и увезли на автомойку.

Преступники избили жертву, затем, угрожая ножом, забрали паспорт, телефон, 50 тысяч рублей, после чего надругались.

Утром 16 января повара с футболкой на голове привезли к торговому центру на улице Просвещения и там оставили.

Полиция ведет поиск преступников.

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Любовь Ширижик
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