НАТО уличили в желании повторить Вторую мировую войну

WSWS: заявляя об усилении помощи Украине, страны НАТО хотят повторить Вторую мировую войну

Заявляя о необходимости усиления военной помощи Украине для борьбы с Россией, страны НАТО хотят повторить Вторую мировую войну. Такое мнение выразил обозреватель Андре Дэймон (Andre Damon) в статье для World Socialist Web Site (WSWS).

Он напомнил, что Великобритания, Польша и страны Балтии пообещали осуществить «беспрецедентное» увеличение поставок оружия на Украину. Такое заявление было сделано в преддверии саммита в Рамштайне, на котором представители 50 стран обсудят военные потребности Украины. Ожидается, что участники примут решение о предоставлении Украине основных боевых танков.

Дэймон отметил, что Запад призывает поставить Киеву вооружения, позволяющие нацеливаться на российскую логистику и командные узлы. «Военная операция, описываемая в заявлении, будет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну», — отметил Дэймон.

Ранее Франция и Польша усилили давление на Германию для передачи Киеву немецких танков Leopard. Своим примером Париж и Варшава захотели показать Берлину, что можно нарушить табу на отправку таких танков.