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06:39, 20 января 2023Экономика

Продажи российской спецтехники выросли

«Ъ»: продажи российской ДСТ в 2022 году выросли на 33%, до 73,4 млрд рублей

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутреннем рынке по итогам 2022 года выросли на 33 процента, до 73,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Российской ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш», передает «Коммерсант».

Так, в прошлом году отгрузки российских экскаваторов выросли в 2,1 раза, фронтальных погрузчиков — на 42 процента, кранов-манипуляторов — на 18 процентов, автогрейдеров — на 12 процентов, мини-погрузчиков — на 6 процентов, гусеничных бульдозеров — на 6 процентов.

В то же время, в ключевых сегментах отгрузки снизились. Продажи экскаваторов-погрузчиков упали на 60 процентов, катков — на 21 процент, телескопических погрузчиков — на 19 процентов, кранов-трубоукладчиков — на 12 процентов, автокранов — на 0,3 процента.

В октябре прошлого года «Росспецмаш» пожаловался на демпинг со стороны иностранных компаний. Это негативно влияет на развитие российского машиностроения, отметили там. В ассоциации предложили «защитить внутренний рынок от импорта за счет введения антидемпинговых мер и повышения ставок утильсбора».

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Марина Совина
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