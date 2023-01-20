Счет RT France во Франции заблокировали по требованию властей

Le Monde: во Франции банк заблокировал счет телеканала RT France по требованию властей

Французский банк заблокировал счет телеканала RT France по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Об этом сообщает газета Le Monde.

По словам президента и главного редактора RT France Ксении Федоровой, она получила соответствующее уведомление из банка. Она отметила, что каналу становится невозможно продолжать деятельность на тех же условиях, что и раньше. «В соответствии с критерием принадлежности, активы RT France должны быть заморожены», — подтвердил источник издания в министерстве экономики и финансов Франции.

Уточняется, что такое решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций Евросоюза, принятым в декабре 2022 года. Ограничения затронули Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК), медиахолдинг «Национальная медиа группа», телекомпанию АНО «ТВ-Новости» и Фонд стратегической культуры.

16 декабря Европейский союз официально утвердил девятый пакет санкций против России. Тем, кто попал в список, заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в ЕС. В списке оказались чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур, медиаперсоны. Кроме того, санкции были расширены в отношении трех российских банков и телеканалов НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.