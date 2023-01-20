Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:02, 20 января 2023Из жизни

Женщина влюбилась в мошенника и лишилась мужа и 13 миллионов рублей

Asia One: в Сингапуре женщина влюбилась в мошенника и отдала ему 13 миллионов рублей

Фото: Shutterstock

40-летняя жительница Сингапура влюбилась в мошенника, развелась с мужем и лишилась денег. Об этом сообщает Asia One.

Женщина познакомилась с аферистом в интернете. Мужчина представился военным врачом из США, рассказал, что получил ранение во время пребывания в Южном Судане, и в итоге убедил ее перечислять ему средства на лечение. Для этого жертва отказалась от страхового полиса на сумму более 200 тысяч долларов (13,7 миллиона рублей) и отдала деньги мужчине.

Супруг женщины узнал о ее романе и сообщил о переводе денег в полицию. Сотрудники правоохранительных органов встретились с ней и попытались объяснить, что ее обманули, но она отказалась им верить. «Она была убеждена, что когда ее любовник выздоровеет, то приедет в Сингапур и будет заботиться о ее детях», — утверждает сотрудник отдела полиции по борьбе с мошенничеством.

Материалы по теме:
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется» Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
1 июня 2020
Идеальный незнакомец Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Идеальный незнакомецАферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
14 июня 2020

В течение трех месяцев сотрудники полиции пытались убедить женщину, что она стала жертвой аферы. Она согласилась с ними лишь после того, как заметила, что в электронных письмах из больницы использовался тот же адрес почты, что и у ее возлюбленного.

Полиции удалось возместить 170 тысяч долларов (11,7 миллиона рублей) убытков, заморозив банковские счета, на которые женщина переводила деньги.

«Жертва столкнулась не только с финансовыми потерями. Ее муж сказал, что они так и не смогли наладить взаимоотношения. Трое ее детей также пострадали, и она занимала деньги у своих друзей и родственников. Теперь они рискуют не вернуть свои средства обратно», — говорят в полиции.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании познакомилась с мужчиной в интернете и лишилась семьи, друзей и денег. Она призналась, что получала от афериста любовь и заботу, которых ей не хватало в супружестве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
МИД Китая ответил на письмо Зеленского о мирных переговорах
В клубе РПЛ передумали приглашать Дзюбу
Лукашенко заявил о понимании Западом необходимости «прекращать заниматься дурью»
Блогерша показала роскошные покупки и разгневала зрителей суммой трат
Airbus подтвердила крушение своего вертолета с главой МВД Украины
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Назван возможный срок вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Брэд Питт продаст дом по соседству с Джоли
Побившая четырех полицейских российская пенсионерка предстанет перед судом
Российский саблист объяснил решение переехать в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.