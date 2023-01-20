Мошенники похитили огромную сумму денег и начали раздавать их прохожим

Manchester Evening News: мошенники раздали подарочные карты с украденными деньгами

Банда мошенников, которая похитила огромную сумму в криптовалюте, начала раздавать украденные деньги случайным встречным. Об этом сообщает Manchester Evening News.

С октября 2017 по январь 2018 года группа мошенников использовала лазейку, чтобы похитить более 20 миллионов фунтов (1,7 миллиарда рублей) с трейдерского счета на австралийской криптовалютной бирже. Преступникам удалось похитить так много денег, что они начали раздавать подарочные карты с номиналом по пять тысяч фунтов (425,8 тысячи рублей) прохожим на улице. Также они несколько раз покупали автомобили людям, с которыми познакомились в баре.

В конце концов преступников удалось поймать. В ходе суда один из них заявил, что принес миллион фунтов (85,1 миллиона рублей) наличными в чемодане, чтобы купить виллу у русских, которых он встретил в офисе у агента по недвижимости. Он заплатил 60 тысяч фунтов (5,1 миллиона рублей) в качестве взяток, чтобы иметь возможность продолжать отмывать деньги. В ходе следствия полиция обнаружила 445 биткоинов, которые на тот момент стоили 22 миллиона фунтов (1,8 миллиарда рублей), а также дорогие часы, дома, автомобили и дизайнерские товары. Более миллиона фунтов (85,1 миллиона рублей) обнаружились на банковских счетах. Мошенник обналичивал криптовалюту через британца, который жил в Дубае. Затем деньги отмывались через заграничные онлайн-счета.

Детектив-сержант отдела полиции Ланкашира по борьбе с мошенничеством Дэвид Уэйнрайт заявил, что масштаб мошеннической схемы поражает. Подозреваемые буквально похитили больше денег, чем могли потратить.

Суд признал главного из мошенников виновным в похищении денег и их отмывании и приговорил к шести годам тюрьмы. Его двух сообщников признали виновными в мошенничестве и присвоении имущества, полученного преступным путем. Их посадили в тюрьму на четыре с половиной года. Четвертому из банды предъявили аналогичные обвинения, однако он признал вину и получил приговор на 18 месяцeв тюрьмы с отсрочкой на год.

Ранее стало известно, что мужчина, заработавший с помощью биткоина миллионы фунтов стерлингов (миллиарды рублей), пожаловался, что богатство сделало его жизнь скучной. Он заявил, что деньги оказались неспособны заменить любимую работу.