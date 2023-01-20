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13:55, 20 января 2023Экономика

Назван основной кандидат на пост главы Счетной палаты

РБК: основным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал Дмитрий Козак

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты является замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Об этом сообщает РБК.

Источники издания назвали Козака основной кандидатурой, при этом отметив, что обсуждения до сих пор продолжаются. Согласно данным одного из источников издания, Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах уже на следующей неделе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать информацию. «Никогда не анонсируем», — ответил он на просьбу журналистов рассказать о возможном назначении Козака.

Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин покинул должность в конце ноября 2022 года. Новым местом работы Кудрина стала компания «Яндекс», где он занял должность советника по корпоративному развитию. В компании Кудрин будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга — по его заявлению, она должна «обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные».

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Мария Грушко
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