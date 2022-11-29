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10:06, 29 ноября 2022Экономика

Кудрин объявил об уходе из Счетной палаты

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что подал Путину заявление об уходе с поста

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Алексей Кудрин объявил, что уходит с поста председателя Счетной палаты. Об этом он написал в своем Telegram.

«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — написал он и напомнил, что работал в госсекторе около 25 лет. Свое заявление он подал президенту России Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации получил представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста. 25 ноября стало известно, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ближайшее время может сменить место работы — экономист перейдет в IT-компанию «Яндекс».

В начале июня с должности гендиректора «Яндекса» попросили уйти сооснователя компании Аркадия Воложа, который попал под санкции Евросоюза.

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Платон Щукин
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