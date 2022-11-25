Стало известно о переходе главы Счетной палаты в «Яндекс»

Глава Счетной палаты Кудрин может перейти на работу в «Яндекс» в ближайшее время

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ближайшее время может сменить место работы — экономист перейдет в IT-компанию «Яндекс». Об этом сообщают источники ТАСС.

Соответствующее решение уже принято и будет официально оформлено 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания. Процедура будет проведена в соответствии с законом и в интересах государства и компании.

О планах Кудрина стало известно в июне. Тогда появилась информация, что бывшего министра финансов пригласили на один из руководящих постов в «Яндексе». Однако в компании и в Счетной палате эти данные тогда опровергли.

В начале июня с должности гендиректора «Яндекса» попросили уйти сооснователя компании Аркадия Воложа, который попал под санкции Евросоюза. Решение объяснили тем, что Волож выступает «важным представителем бизнеса, имеющим отношение к секторам экономики, выступающим серьезным источником дохода для правительства Российской Федерации». В компании также приняли решение о лишении его всех руководящих должностей в дочерних структурах группы.