«Яндекс» опроверг приход Кудрина в компанию

«Яндекс» опроверг сведения о приходе в руководство компании Кудрина

«Яндекс» опроверг данные о приходе в компанию бывшего министра финансов и действующего главы Счетной палаты Алексея Кудрина, пишет РБК.

«Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником "Яндекса" нам неизвестно. С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», — говорится в сообщении «Яндекса».

Ранее СМИ сообщали о возможном приглашении Кудрина на один из руководящих постов в «Яндексе». Сведения опровергли также в Счетной палате.

В начале июня с должности гендиректора «Яндекса» ушел сооснователь компании Аркадий Волож, попавший под санкции Евросоюза.