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Аркадий Волож уйдет из «Яндекса»

Аркадий Волож покинет совет директоров и оставит пост гендиректора «Яндекса»
Аркадий Волож

Аркадий Волож. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Включенный в санкционный список Аркадий Волож покинет совет директоров и оставит пост генерального директора группы «Яндекс». Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе компании.

В заявлении подчеркивается, что Волож также оставит все руководящие должности в дочерних структурах группы.

Ранее стало известно, что Европейский союз ввел санкции в отношении основателя «Яндекса». Решение объяснили тем, что Волож выступает «важным представителем бизнеса, имеющим отношение к секторам экономики, выступающим серьезным источником дохода для правительства Российской Федерации».

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Варвара Кошечкина
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