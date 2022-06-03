Аркадий Волож уйдет из «Яндекса»

Аркадий Волож покинет совет директоров и оставит пост гендиректора «Яндекса»

Включенный в санкционный список Аркадий Волож покинет совет директоров и оставит пост генерального директора группы «Яндекс». Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе компании.

В заявлении подчеркивается, что Волож также оставит все руководящие должности в дочерних структурах группы.

Ранее стало известно, что Европейский союз ввел санкции в отношении основателя «Яндекса». Решение объяснили тем, что Волож выступает «важным представителем бизнеса, имеющим отношение к секторам экономики, выступающим серьезным источником дохода для правительства Российской Федерации».