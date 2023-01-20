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16:11, 20 января 2023Экономика

Ценам на один металл пообещали рекордный рост

CNBC: цены на серебро могут взлететь до многолетнего максимума

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В текущем году цены на серебро могут взлететь до многолетнего максимума, пообещали опрошенные CNBC аналитики.

По мнению экспертов, не исключено, что в текущем году стоимость серебра может подскочить до многолетнего максимума и достигнуть рекордных 30 долларов на унцию. Последний раз драгметалл стоил столько в феврале 2013-го. Серебро — один из металлов, который демонстрирует высокий рост во время инфляции. С другой стороны, если случится рецессия, а спрос на него в промышленности обвалится, цены обрушатся по крайней мере на 20 процентов. Спотовые цены на серебро достигали рекордно высокого уровня в 49,45 доллара в 1980 году на фоне уровня инфляции в 13,5 процента.

По словам аналитиков, в настоящее время на мировом рынке ощущается нехватка серебра, а его запасы сокращаются быстрее, чем запасы золота, поскольку потребление подстегивает промышленный спрос. В перспективе ближайших пяти лет дефицит серебра ожидается на уровне свыше 100 миллионов унций, а спрос подскочит на 15 процентов.

Одновременно растут цены и на золото. Биржевые цены на золото достигли рекордных значений впервые с конца апреля 2022 года — в ходе торгов 12 января на нью-йоркской бирже COMEX цена мартовских фьючерсов на золото превысила 1,9 тысячи долларов за унцию. Цены на золото традиционно реагируют на ужесточение или смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

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Платон Щукин
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