В сети придумали оригинальный способ узнать об измене

Пользователи TikTok придумали способ узнать об измене благодаря продуктам в холодильнике

В социальной сети TikTok пользователи придумали оригинальный способ узнать об измене. На платформе завирусился тренд, в котором девушки помечают уровень наполнения банок с продуктами в холодильнике, которые их партнеры не едят, чтобы выявить, был ли у них дома кто-то посторонний. Способ стал популярным после новости о том, что колумбийская певица Шакира таким образом уличила в предательстве своего бывшего мужа, футболиста Жерара Пике.

«Когда ты узнала, как Шакира обнаружила измену», — подписала ролик пользовательница TikTok, опубликовавшая тренд. Девушка пометила уровень наполнения банки молока, банки гороха и пересчитала все консервы. Она также записала количество всех продуктов.

В комментариях под роликом пользователи начали делиться похожими историями о том, как узнали об измене партнера. «Смех смехом. Женщина моего мужа сожрала мою 750-граммовую банки "Нутеллы"», — рассказала девушка. Другие отметили, что такой способ может ошибочно привести к мыслям об измене партнера. «С моей паранойей и памятью измена будет там, где ее никогда быть не могло», — высказалась другая пользовательница.

Шакира узнала об измене бывшего мужа Пике благодаря клубничному варенью, спрятанному в их холодильнике. Певица поняла, что у ее супруга был роман, когда обнаружила, что банка джема была съедена в ее отсутствие. По ее словам, она знала, что муж и дети не любят клубничное варенье, поэтому подозревала, что в их доме оставался кто-то еще.