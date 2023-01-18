Шакира узнала об изменах Пике благодаря банке из-под варенья

Шакира узнала об изменах Жерара Пике благодаря пустой банке из-под клубничного варенья

Колумбийская певица Шакира узнала об измене своего бывшего мужа, футболиста Жерара Пике, найдя пустую банку из-под варенья, спрятанную в их холодильнике. Об этом сообщает Daily Mail.

Певица поняла, что у Пике была интрижка, когда обнаружила, что банка клубничного варенья была съедена в ее отсутствие. Согласно ShowNews Today, Шакира знала, что муж и дети не любят клубничное варенье, поэтому подозревала, что в их доме оставался кто-то еще.

Издание также указывает, что певица намекнула на это в клипе на свой сингл Te Felicito, где можно увидеть, как она открывает холодильник.

Ранее сообщалось, что Шакира установила чучело ведьмы в натуральную величину на балконе своего дома в Испании. Кукла смотрела в сторону владений бывшей свекрови исполнительницы. Жители района также сообщали, что слышали, как Шакира на полную громкость включала песню, которую посвятила Пике и его новой девушке. В новом треке под названием «53» говорится, что футболист «променял Ferrari на Renault Twingo», а «Rolex на Casio». Позже футболист отреагировал на композицию, надев часы Casio. «Эти часы прослужат всю жизнь», — высказался он на стриме.