Шакира установила чучело ведьмы напротив дома бывшей свекрови

Колумбийская певица Шакира установила куклу-ведьму напротив балкона бывшей свекрови

Колумбийская певица Шакира установила чучело ведьмы в натуральную величину на балконе своего дома в Испании. Отмечается, что кукла смотрит в сторону владений бывшей свекрови исполнительницы, матери испанского футболиста Жерара Пике. Об этом сообщает Daily Mail.

Фанаты звезды предположили, что это намеренный шаг. «Я плачу. В новостях говорят, что Шакира держит эту ведьму у себя дома в качестве присмотра за свекровью», — написал один из них.

Жители района также сообщили, что слышали, как Шакира на полную громкость включала песню, которую посвятила Пике и его новой девушке. В новом треке под названием «53», который певица выпустила в рамках своего проекта Music Sessions, говорится, что футболист «променял Ferrari на Renault Twingo», а «Rolex на Casio». Шакира также упоминает мать Пике: «Ты оставил меня со свекровью, прессой у моей двери и долгами перед налоговиками».

Отмечается, что отношения между Шакирой и бывшей свекровью испортились после того, как последняя с радостью приняла новый роман сына.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня 2022 года. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. Певица сохранила опеку над детьми после развода. Переговоры между бывшими супругами и их адвокатами длились более 13 часов.