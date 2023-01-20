Пытавшийся обокрасть Wildberries россиянин устроил бой с полицией и получил пулю

Полиция задержала россиян, планировавших обокрасть Wildberries на 250 тысяч рублей

В Москве задержаны двое россиян, пытавшиеся обокрасть пункт выдачи товаров из Wildberries в районе Текстильщики. Об этом в пятницу, 20 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, вечером 18 января оперативники уголовного розыска заметили двух россиян, подозреваемых в серии краж возле пункта торговой сети на 8-й улице Текстильщиков. Злоумышленники планировали украсть товар на 250 тысяч рублей. Оперативники попросили у мужчин документы. Один подчинился, а второй бросился бежать, он остановился после предупредительного выстрела, но когда оперативники приблизились, вступил в бой и попытался отнять оружие. В ходе схватки задержанный получил пулю в плечо.

Мужчине вызвали скорую и госпитализировали. После лечения ему предстоят допросы и следственные действия.

6 января сообщалось, что следователи в Мурманске проводят проверку после того, как сотрудники полиции применили оружие в отношении открывшей по ним стрельбу женщины.