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16:37, 6 января 2023Силовые структуры

Ранивших женщину мурманских полицейских проверят

Мурманский СК проверит полицейских, ранивших оказавшую вооруженное сопротивление женщину

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Следователи в Мурманске проводят проверку после того, как сотрудники полиции применили оружие в отношении открывшей по ним стрельбу женщины. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) в своем Telegram-канале.

«Проводится доследственная проверка по факту применения сотрудниками УМВД России по Мурманской области табельного оружия при задержании женщины, оказавшей вооруженное сопротивление», — говорится в заявлении ведомства.

Об инциденте на Кольском проспекте стало известно ранее 6 января. Baza писала, что идущую с пистолетом россиянку заметил полицейский патруль. Правоохранители остановились рядом с ней и велели бросить оружие, но в ответ она начала по ним стрелять. Ответным огнем женщина была ранена.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщало, что на требование полицейских женщина направила пистолет на правоохранителей, которые открыли огонь и ранили ее.

Отмечается, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. В СК уточнили, что сейчас пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь.

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Евгения Куликова
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