Россиянка устроила перестрелку с полицейскими

В Мурманске на Кольском проспекте женщина устроила перестрелку с полицейскими

В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 6 января на Кольском проспекте. Уточняется, что идущую с пистолетом россиянку заметил полицейский патруль. Правоохранители остановились рядом с ней и велели бросить оружие, но в ответ она открыла по ним стрельбу.

Ответным огнем женщина была ранена. Информация о ее текущем состоянии не уточняется.

В сентябре 2021 года в Забайкалье пьяный мужчина поссорился у бара с местным жителем и четыре раза выстрелил в него из самодельного пистолета, а после оказал вооруженное сопротивление полиции. Пуля пробила руку правоохранителя и попала в документы, находящиеся в нагрудном кармане. Россиянина приговорили к 21 году колонии.