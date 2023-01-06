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12:12, 6 января 2023Силовые структуры

Россиянка устроила перестрелку с полицейскими

В Мурманске на Кольском проспекте женщина устроила перестрелку с полицейскими

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 6 января на Кольском проспекте. Уточняется, что идущую с пистолетом россиянку заметил полицейский патруль. Правоохранители остановились рядом с ней и велели бросить оружие, но в ответ она открыла по ним стрельбу.

Ответным огнем женщина была ранена. Информация о ее текущем состоянии не уточняется.

В сентябре 2021 года в Забайкалье пьяный мужчина поссорился у бара с местным жителем и четыре раза выстрелил в него из самодельного пистолета, а после оказал вооруженное сопротивление полиции. Пуля пробила руку правоохранителя и попала в документы, находящиеся в нагрудном кармане. Россиянина приговорили к 21 году колонии.

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Евгения Куликова
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