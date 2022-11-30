Стрелявшего в земляков и полицейского россиянина приговорили к 21 году колонии

В Забайкалье стрелявшего в полицейского и земляков Лукьянова приговорили к 21 году колонии

Забайкальский краевой суд признал жителя Читинского района Евгения Лукьянова виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в покушении на убийство двух земляков. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

39-летний забайкалец приговорен к 21 году лишения свободы, первые пять лет он проведет в тюрьме. Следствие установило, что 8 сентября 2021 года Лукьянов в состоянии алкогольного опьянения поссорился у бара с местным жителем и четыре раза выстрелил в него из самодельного пистолета, а после скрылся с места преступления. На федеральной трассе «Амур» фигурант попытался остановить одного из водителей и дважды выстрелил в него, однако промахнулся.

У дома родственников, куда вернулся мужчина, его уже ждала полиция. Он оказал вооруженное сопротивление — пуля пробила руку правоохранителя и попала в документы, находящиеся в нагрудном кармане. Преступник скрылся, но на следующий день был задержан. К уголовной ответственности он привлекался пять раз, в том числе и за убийства.