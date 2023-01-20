В Мелитополе обнаружили тайник со взрывчаткой и гранатометами

В Мелитополе возле недостроенного здания обнаружили тайник со взрывчаткой и гранатометами

В Мелитополе полицейские и взрывотехники ОМОН обнаружили возле недостроенного здания схрон со взрывчаткой и оружием. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает ТАСС.

Под бетонными плитами были спрятаны три брикета пластичного вещества, тротиловая шашка массой 400 г, несколько гранатометов, предположительно производства Украины, гранатометные выстрелы, гранаты, автомат и украинский флаг. Правоохранители устанавливают причастных к обнаруженному тайнику.

Ранее сообщалось, что схрон с боеприпасами ВСУ был обнаружен в Запорожской области.